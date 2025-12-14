【モデルプレス＝2025/12/14】女優の長濱ねるが12月13日、自身のInstagramを更新。自身が表紙を務めた雑誌のオフショットを公開した。【写真】27歳元坂道「脚が綺麗すぎる」激レアユニフォーム風ミニスカコーデ◆長濱ねる、ミニスカスポーツウェアショット公開長濱は、自身が表紙を務めた雑誌「ar」（主婦と生活社）のアカウントをタグ付けし「オフショット」とコメント。スキー板を持ちニットキャップにふわふわなコートを羽織っ