倉敷市出身でスピードスケート・ショートトラック女子の中島未莉選手（22）が2026年2月にイタリアで開催されるミラノ・コルティナオリンピックへの出場を決めました。 日本スケート連盟は14日、中島選手を含む男女9人を日本代表として発表しました。