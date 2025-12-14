明日15日にかけて、北海道では大雪や猛吹雪になる所も。交通への影響に警戒が必要。20日(土)頃からは高傾向に。積雪の多い地域では落雪やなだれに注意。明日15日北海道で大荒れ大雪や猛吹雪による交通障害に警戒明日15日かけて、低気圧が急速に発達し、日本付近は次第に冬型の気圧配置に変わるでしょう。北海道を中心に大荒れの天気になるため、交通への影響に警戒してください。また、北海道では大雪になる所があり、積雪が一