人気シリーズの14年ぶりとなる新作映画「踊る大捜査線N.E.W.」（監督本広克行、来年秋公開予定）の公式Xが14日までに更新され、主演の俳優・織田裕二（58）からの“粋”な差し入れを披露した。13日に誕生日を迎えた織田。「今日は #織田裕二 さん、そして #青島俊作 の誕生日」とし「記念すべき今日の現場には?青島俊作 差し入れ弁当?が！！」と差し入れを披露。弁当に掛けられたのしには、映画のタイトルロゴと役名「青島