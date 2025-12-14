セガが展開するショートアニメ「SONIC & FRIENDS」とコラボした『SONIC & FRIENDS CAFE』が、2026年1月9日から有楽町店と名古屋2号店で開催されます。描き下ろしイラストを使用したグッズや、世界観を味わえる限定フードが勢ぞろい。さらに12月11日18時からは事前予約を受付開始し、予約者にはロゴアクリルキーホルダーをプレゼント♡この期間だけの特別なカフェを早めにチェックしてみてく