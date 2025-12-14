漫画『SAKAMOTO DAYS』作者・鈴木祐斗と『SLAM DUNK』（スラムダンク）作者・井上雄彦氏と鈴木氏の特別対談が実現した。対談時にお互いの作品の主人公を描いた、井上氏による『SAKAMOTO DAYS』坂本太郎、鈴木氏による『SLAM DUNK』桜木花道のイラストが初公開された。【画像】安西先生そっくり！『スラムダンク』作者が描いたイラストこのイラストにネット上では「一瞬単なる安西先生と桜木かと思ってしまった」「井上先生が坂