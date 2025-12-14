サッカーＪ２・ジェフユナイテッド市原・千葉は１３日、ホームのフクダ電子アリーナ（千葉市中央区）で行われたＪ１昇格プレーオフ（ＰＯ）決勝で、徳島ヴォルティスを１―０で下した。６度目の挑戦となったＰＯを初めて制し、１７年ぶりのＪ１復帰を決めた。ジェフは序盤からサイドを中心に攻め込む展開を続けたが、徳島の堅守を崩し切れず、前半をスコアレスで折り返した。試合の流れが変わったのは後半だ。リーグ順位がジ