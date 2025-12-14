２０１８年１２月１３日に当時楽天所属だった松井裕樹投手（３３）＝現・パドレス＝と結婚し、３児にめぐまれた女優・石橋杏奈（３３）が１４日（日本時間）、自身のＳＮＳに新規投稿。結婚７周年を迎えたことに感謝の思いをつづった。松井投手も同日、自身のＳＮＳで石橋との２ショットをアップし、愛情あふれるメッセージを投稿した。夫妻は長女（５）、長男（３）に続き、今年４月に第３子となる次女の誕生を公表している。