ウェザーニューズ所属の気象キャスターの戸北美月（25）が14日までに自身のインスタグラムを更新。トナカイのミニスカートコスプレ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「晴れのちショッピングご参加いただきありがとうございました！」とつづり始めた。「愛してやまない豚骨ラーメンや人生初の喜多方ラーメンを食べたり、色んなチャレンジに翻弄されたりと楽しい時間でした」と、トナカイのミニスカートコスプレ姿を投稿し