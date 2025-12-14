米大リーグ（MLB）・パドレスの松井裕樹（30）の妻で、俳優の石橋杏奈（33）が14日、自身のインスタグラムを更新。結婚7周年を迎えたことを報告した。【写真】見つめ合う表情が素敵すぎる…結婚7周年を報告した石橋杏奈石橋は7輪の花の絵文字を添え、結婚7周年を報告。「心からありがとう」と日本語を交えて、家族への感謝の思いを口にした。また投稿には今年4月に誕生した第3子女児を含めた家族5人のショットを公開。松井と石