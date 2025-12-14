サバンナ八木真澄（51）が14日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。吉本興業で営業実績が3年連続1位の芸人コンビを明かした。「今年の漢字」の情報を伝える流れで、この日生出演した準レギュラーにとっての「今年の漢字」も番組内で発表した。八木は今年営業の単独活動が多かったこともあり「僕、吉本の中で2位になりました。1年間で94回営業に行かしていただきました」と発表した。峰竜太から「ちなみに