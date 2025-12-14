俳優の山田裕貴が１４日、都内で行われた主演映画「爆弾」（永井聡監督）の大ヒット御礼！“ラスト舞台あいさつ”に登場した。呉勝浩氏の同名小説を実写映画化したリアルタイムサスペンスで、１０月３１日に公開されると、観客動員数１８０万人、興行収入も２５億円突破（１３日時点）と大ヒットを記録。それでも山田は「皆さんには感謝しているんですけど、（世界歴代興行収入１位の）『アバター』（の動員数）まで考えると、