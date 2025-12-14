１３日、就職説明会の会場。（フフホト＝新華社記者／李志鵬）【新華社フフホト12月14日】中国内モンゴル自治区フフホト市の内モンゴル財経大学で13日、「2025年就業・起業成果展および大型就職説明会」が開かれた。131社が参加し、金融、情報技術、教育訓練などの分野で2500人分以上の求人を提供した。１３日、就職説明会の会場で求人情報を見る来場者。（フフホト＝新華社記者／李志鵬）１３日、就職説明会で企業の担当者（右