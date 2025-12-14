Á°¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¡Ê57¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µÆ±Î½¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¹âÄÅ»á¤Ï¡ÖºÐ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ó¤âÊÑ¤ï¤é¤ó¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿³ÚÅ·¡¦ÀÐ°æ°ìµ×GM¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£2001Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤ÎÊúÍÊ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´ÆÆÄ»þÂå¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¿ÀµÜ¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¼é¸î¿À¤Ç¤¹¡ª¡×