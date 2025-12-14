来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。序盤で流れに乗れるかがカギ前回優勝を支えた強力な世代が抜け、シーズン当初に原晋監督が「優勝確率は０％」と発破をかけた青山学院大は出雲７位、全日本３位。３連覇