気象台は、午後3時35分に、暴風警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市、糸魚川市、上越市、佐渡市、胎内市、聖籠町、弥彦村、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。また波浪警報を村上市、佐渡市、粟島浦村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】新潟県・新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市などに発表 14日15:35時点新潟県では、14日夜のはじめ頃から15日未明まで暴風に警戒してください。