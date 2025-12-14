すぐに来て！▶▶この作品を最初から読むお腹が痛いのはストレスのせいだと思っていたのに…。中学2年生の莉子は学校に馴染めず、2人の幼馴染みともギクシャク。最近は謎の腹痛で体育の授業を休みがちになりますが、悩みからくるストレスのせいだと決めつけ何カ月も我慢していました。そしてある日、隠しきれないほどに体調が悪化。受診した病院で腹痛の原因が「がん」だと判明します。思春期に命にかかわる病気になった