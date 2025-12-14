KEYTOLITの猪狩蒼弥さんが究極のチャーハンを作りに挑戦するシリーズ企画の第2弾！！ 今回は、究極のチャーハンを作るべく、合羽橋道具街にある釜浅商店で中華鍋とお玉を購入し、中華料理 博雅 で鍋振り修業してきました！ ▼釜浅商店 ▼中華料理 博雅」猪狩くんが修業後に作ったチャーハンは、パラパラにできてでいて、しっかりと修業の成果が出ていました！！