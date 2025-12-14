サッカー・Jリーグ、J1のヴィッセル神戸は14日、ミヒャエル・スキッベ氏が新監督に就任することを正式に発表しました。ドイツ出身のスキッべ新監督は数々の海外クラブやギリシャ代表などを指揮し、2022年からサンフレッチェ広島の監督に就任。就任4年目の今季はFUJIFILM SUPER CUP 2025とルヴァンカップの2大会でタイトルを獲得し、10日のACLE第6節・上海申花戦を最後に退任していました。スキッベ新監督はクラブを通じ、「この度