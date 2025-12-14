◇香港国際競争（2025年12月14日シャティン）香港国際競走が14日、シャティン競馬場で開幕した。G14競走の初戦「香港ヴァーズ」（芝2400メートル）は、日本から唯一の参戦となったアーバンシック（牡4＝武井、父スワーヴリチャード）が10着だった。レースを制したのはギュイヨン騎乗で凱旋門賞3着だったソジー。最後の直線で抜け出した4頭での激戦を制した。勝ち時計は2分28秒5。2着はジアヴェロット、3着にはゴリアットが入