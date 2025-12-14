日本スケート連盟は１４日、来年２月のミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート・ショートトラックの日本選手団を発表した。日本は男子４枠、女子５枠を保持している。これまでの海外遠征の結果により、男子は宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）、渡辺啓太（阪南大職）、女子は中島未莉、平井亜実（ともにトヨタ自動車）、金井莉佳（日大）の計６人がすでに決定しており、この日に東京辰巳アイスアリーナで行わ