サバンナ八木真澄（51）が14日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。吉本興業で営業実績2位になったことを報告して、高橋茂雄とのコンビではなく犬を相手に漫才をやっていることを明かした。今年の漢字が12日に京都・清水寺で「熊」になったことが発表された。番組では、この日、生出演している準レギュラーにそれぞれの「今年の漢字」について質問。八木は「営」をあげ、理由として「吉本営業ランキングと