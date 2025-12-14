今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）のスピンオフタイトル『エージェント美浪』。本日14日10時より東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信の最新エピソード「Mission3-3」には、乃木坂46・弓木奈於が鈴木遥役で出演する。さらに、YouTubeの「仮面ライダー公式チャンネル」では「Mission1」の無料配信が開始された。【写真】乃木坂46・弓木奈於が登場する「Mission3-3」場面カ