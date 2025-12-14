リーグHジークスター東京が暫定4位ハンドボール・リーグHのジークスター東京は13日、東京・墨田区総合体育館（ひがしんアリーナ）でアルバモス大阪高石と対戦し33-21で勝利。勝ち点19で4位を維持した。今シーズン新加入した現役日体大生のPV中沖仁希太（なかおき・にきた）は「先輩にも負けないように」と意気込んだ。スター軍団が前半から圧倒した。若手からベテランまで、チーム全体が一丸となって次々とシュートを決め得点