◆香港ヴァーズ・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝２４００メートル）昨年の菊花賞馬で、クリストフ・ルメール騎手が騎乗して初の海外遠征に挑んだアーバンシック（牡４歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）は、３コーナー手前で先頭に立つも、直線は伸びず１０着。Ｇ１・２勝目を香港で挙げることはできなかった。勝ったのはフランスのソジー（マキシム・ギュイヨン騎手）で、勝ちタイムは２分２８秒５