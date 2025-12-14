◇第48回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会（2025年12月14日東京辰巳アイスアリーナ）来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考会を兼ねた全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会が14日、東京で行われた。2日間で男女500メートル、1000メートル、1500メートルの6種目が行われ、最終的に五輪代表選手が決定した。男子の最後の枠は岩佐暖（きらぼし銀行）。また、残り2枠だった女子は渡邉