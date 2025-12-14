群馬県警は14日、前橋市大友町の交差点で13日午後、同県高崎市の男性会社員（54）運転の乗用車が、歩行中のNHKアナウンサー沢田石和樹さん（49）＝東京都世田谷区＝をはねたと発表した。沢田石さんは右脚の骨を折る重傷で、命に別条はない。前橋署によると、現場は主要地方道と市道が交わる交差点。乗用車が左折する際に、横断歩道を渡る沢田石さんと衝突した。いずれも青信号だったという。沢田石さんは出張中で、宿泊先のホ