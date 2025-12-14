◇第62回全国大学ラグビー選手権大会3回戦福岡工大21-53関学大（2025年12月14日花園ラグビー場）点差は完敗でも、BKの展開力などで3トライを奪い持ち味は発揮した。大学選手権で上位進出を目指すために課題としてきたのはディフェンス。宮浦成敏監督は「キーワードはディフェンスですね。我々が勝つためにはディフェンスしかない。ディフェンスを強化してきた」と関学大相手に成果を見せた場面も多かった。CTB時任凜空主