気象台は、午後3時10分に、高潮警報を根室市、別海町、標津町に発表しました。また暴風雪警報を釧路市釧路、釧路市阿寒、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。さらに大雪警報を釧路市阿寒、標茶町、弟子屈町、鶴居村、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【高潮警報】北海道・根室市、別海町、標津町に発