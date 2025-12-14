【モデルプレス＝2025/12/14】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が12月13日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】K-POP人気メンバー「神スタイル」美ウエスト＆美脚際立つミニ丈コーデ◆IVEユジン、美ウエストのぞく衣装姿公開ユジンはスタッズとファーがあしらわれたピンクの衣装を身に着けた姿を投稿。引き締まった美しいウエストがのぞいており