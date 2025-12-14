Ｊ１神戸は１４日、今季まで広島の監督を務めたミヒャエル・スキッベ氏（６０）が２０２６年シーズンから監督に就任すると発表した。また、セハット・ウマル氏（４３）がヘッドコーチを務めることも発表された。ドイツ出身のスキッベ氏はドイツ代表コーチ、ドイツ１部・ドルトムント監督などを歴任して２２年から広島を率いてルヴァン杯で２２、２５年優勝、今年２月には神戸を下してスーパーカップを制した。２２、２４年はＪ