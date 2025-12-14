第9回目、東京開催国内最大級のアメコミ＆映画＆ポップ・カルチャーの祭典「東京コミコン」。メインステージでは、大ヒット映画やドラマに出演する大スターや、豪華来日セレブが連日登壇！東京コミコンを盛り上げる魅力的なステージイベントが満載です。声優トークステージやダンス・ステージ、特設リングステージや迫力のライブパフォーマンスなど、間近で体感できる3日間