日本スケート連盟は14日、スピードスケート・ショートトラックのミラノ・コルティナ冬季五輪代表を発表し、女子の長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）渡辺碧（トヨタ自動車）、男子の岩佐暖（きらぼし銀行）が新たに決まった。既に確実となっていた男女各3人を含め、代表が出そろった。