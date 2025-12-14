天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは14日、千葉市の千葉大亥鼻キャンパスを訪れ、看護学部創立50周年の記念式典に出席された。あいさつで、国立大唯一の看護学部として多くの看護師らを輩出してきた大学関係者の努力に敬意を表し「今後も看護や看護学の一層の発展に力を尽くされることを願う」と述べた。「災害時の看護や被災者支援に力を注ぐこともますます大切になってきていると思う」として、5月に能登半島地震の被災地を訪