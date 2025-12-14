「スピードスケート・ショートトラック・全日本選手権」（１４日、東京辰巳アイスアリーナ）来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表を決める最後の選考会として行われた。女子１０００メートルでは長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）が１分３４秒７３８で優勝し、５００メートル、１５００メートルに続いて１８年ぶりの３冠を達成。男子１０００メートルは松林佑倭（アンリ・シャルパンティエ）が１分２９秒２７５で制し、１