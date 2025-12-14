米国の雇用統計には鈍化の兆しが見えるものの、市場はソフトランディングを信じ、FRBの利下げを好感しています。しかし、景気先行指数の低迷や、中国発のAI技術の猛追など、楽観ムードの死角には不穏なサインも点灯しているのが現実です。本記事では、塚本憲弘氏の著書『資産運用の論点2026』（日経BP）より、AI依存の成長シナリオが抱える危うさと、米国経済が直面する複合的な課題について解説します。米国経済の堅調から鈍化へ