私はキョウカ、40代のパート主婦です。夫と娘（小6）との3人で暮らしています。私の趣味はネットショッピングでおいしいものをお取り寄せすることです。評判のいいものやなかなか手に入らないものを探して、いつも周りにもお裾分けしています。先日パート先で配ったクッキーは大好評！みんな「すごくおいしい」と喜んで食べてくれたので、私はさっそくスマホで次のお菓子を注文しました。おいしいものをみんなで分かち合うって、