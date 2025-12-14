【ワシントン共同】トランプ米大統領は、衝突が再燃したタイとカンボジアの両首脳と実施した12日の電話会談で「戦争をするなら貿易合意を破棄するだけでなく、関税も課すと告げた」と明らかにした。米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版が13日に報じたインタビューで語った。トランプ氏は7月にも高関税措置をちらつかせて圧力をかけた。インタビューで、関税をてこに停戦を迫る手法について「私にしかできない」と誇示し