バレーボールの全日本選手権（天皇杯）で、王者のサントリーがまさかの敗戦だ。連覇を狙ったサントリーは１４日に東京体育館で行われた準々決勝でＶ北海道と対戦。攻撃の柱であるドミトリー・ムセルスキーとミドルブロッカーの小野寺太志が先発から外れた影響か、第１、２セットを落とす苦しい展開を強いられる。第３セットを奪って意地を見せるも、第４セットを失って万事休す。セットカウント１―３で敗れた。奮闘を見せた