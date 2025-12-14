近畿地方では、少なくともクリスマスの頃までは気温が平年より高い日が多いでしょう。ただ、一日の寒暖差が大きい日もあるため、体調を崩さないよう、服装選びに注意が必要です。15日〜21日この先一週間の近畿地方は、気温が平年より高い日が多いでしょう。特に、18日(木)以降は15℃以上の所が多く、昼間は比較的過ごしやすい見込みです。ただ、朝晩は内陸部を中心に冷え込む日もあり、朝と昼間との気温差が15℃以上になる日もあり