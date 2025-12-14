夢は広がる。阪神から引き抜き6人の“大晦日の悲劇”…プロ野球裏面史に残るA級スキャンダルの舞台裏今季、50試合連続無失点のプロ野球記録を達成した阪神の石井大智（28）が12日、契約更改で年俸8200万円から倍増以上となる2億円でサインした。今季は53試合登板で1勝0敗9セーブ、36ホールド。防御率は驚異の0.17でリーグ優勝に貢献した。「内容はまだまだ」とさらなる高みを目指す右腕は、ポスティングによる早期のメジャー