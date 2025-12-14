【スポーツ時々放談】【スポーツ時々放談】日吉マムシダニに轟いた錦織圭への歓声とタメ息…日本テニス協会はこれを新たな出発点にしてほしい九州場所のふれ太鼓に続く沿道の小旗……博多の冬の風物詩・福岡国際マラソンはいまも実施されているが、世界選手権を自負した時代は遠く、瀬古、中山の熱いドラマが懐かしい。閑古鳥鳴くマラソン界にスペインから吉報が届いた。バレンシアマラソンで、大迫傑（リーニン）が2時間4分55