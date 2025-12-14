◆プロゴルフ男子、シニア、女子対抗戦日立３ツアーズ選手権（１４日、千葉・平川ＣＣ＝男子３６３０ヤード、シニア３３８３ヤード、女子３２０７ヤード、パー３６）ゴルフの国内男子（ＪＧＴＯ）、シニア（ＰＧＡ）、女子（ＪＬＰＧＡ）の３ツアーの今季ランク上位者らによる対抗戦は、女子（佐久間朱莉、神谷そら、河本結、菅楓華、高橋彩華、荒木優奈）が１６ポイントを獲得し、３年連続９回目の優勝を飾った。優勝賞金３