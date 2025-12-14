■これまでのあらすじ夫の辛い言葉に疲弊していた妻は、ひそかに買った宝くじが3億円当選していたことを知り、夫には絶対に言わないと決める。息子の習いごとの値上げを理由に、夫は妻のお茶会を「無駄」と切り捨て小遣いを減らすが、妻は内緒で節約しつつママ友との時間を楽しんでいた。しかし帰宅後、夫に行き先を問い詰められ嘘をついてしまう。その日、息子から忘れ物の連絡を受けた夫は仕事の合間を縫って届けに向かっていた