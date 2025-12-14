お笑いタレント・有吉弘行（51）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、ラジオ生放送への復帰を報告した。有吉は「本日ラジオ。復帰しまーす」とし、同日生放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に出演すると告知した。7日放送回の前には、自身のXで「本日ラジオ。すいません私休みます。安い田んぼとかいて安田に任せます」と急きょ欠席すると報告していた有吉。代理パーソナリティを務めた