気象台は、午後3時3分に、波浪警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・浦河町、様似町、えりも町に発表 14日15:03時点日高地方では、15日未明まで暴風に、14日夜遅くから15日未明まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■室蘭市□なだれ注意報15日にかけて注意■苫小牧市□なだれ注意報15日にかけて注意■登別市□なだれ注意報15日にかけて注意■伊達市伊