◇第62回全国大学ラグビー選手権大会3回戦関学大53-21福岡工大（2025年12月14日花園ラグビー場）NO.８小林典大（4年＝京都成章）がチーム9トライ中、4トライを決めチームをけん引した。今季は両足首の故障に苦しみながらのシーズンを過ごしてきたが、「フィジカルバトルで勝つということを意識して、2週間準備してきました」と完全復活を見せつける活躍でチームを大勝に導いた。準々決勝は関東対抗戦1位の明大。小樋山樹監