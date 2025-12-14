東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。投高打低が続く日本のプロ野球へ、メジャーリーグと同じ反発係数を導入することを提案した。今季の日米で本塁打数を比較すると驚きの差が出る。日本の12球団総本数は1032本。1試合平均0・60本という寂しい数字が出た。最多129本塁打の日本ハムでさえ1試合平均0・90本。1本に満たない