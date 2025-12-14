取材に応じる立憲民主党の安住幹事長＝14日午前、仙台市立憲民主党の安住淳幹事長は14日、与党提出の衆院議員定数削減法案を巡り「1年以上議論している企業・団体献金の規制に、まずは結論を出さなければ駄目だ」と述べ、政治資金規正法改正案を優先すべきだとの意向を示した。訪問先の仙台市で記者団に語った。2025年度補正予算案の組み替え動議を公明党と共同提出したことに関し「予算に対する感覚は一緒だと世に示せた」と