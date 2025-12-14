ABCテレビは14日、漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝（12月21日午後6時30分、テレビ朝日系）の審査員9人を、生放送特番「M−1グランプリ俺たちだって面白い！1万組のエントリー物語」内で発表した。審査員を務めるのは海原やすよともこの海原ともこ（53）、フットボールアワー後藤輝基（51）、ミルクボーイ駒場孝（39）、アンタッチャブル柴田英嗣（50）、笑い飯哲夫（50）、博多華丸・大吉の博多大吉（54）、ナイツ